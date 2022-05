OM : Guendouzi rattrapé par la patrouille sur Paris !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

On l'a quitté samedi 21 mai, lors d'OM-Strasbourg (4-0), fidèle à lui-même : en train de courir partout, de râler contre l'arbitre, de manquer de s'écharper avec un adversaire avant d'exploser au coup de sifflet final et de soulever dans ses bras son entraîneur, Jorge Sampaoli. Mattéo Guendouzi est comme ça, plein d'émotions fortes, en permanence. Et parfois un peu inconscient.

Et vendredi 27 mai, ça lui a coûté cher. Parce que, de retour dans sa région natale, il a cru bon de descendre les Champs Elysées en voiture alors qu'il n'avait pas son permis. Manque de chance pour lui, la célèbre avenue est traditionnellement remplie de policiers, surtout en cette veille de finale de Champions League. Il a donc été arrêté, selon CNews, a écopé d'une forte amende et ne devrait pas avoir le droit de reconduire avant quelque temps...

Guendouzi a été interpellé hier à 14h25 sur les Champs-Elysées, alors qu'il roulait sans permis 😩 !



