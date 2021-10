OM : Guendouzi s'enflamme pour Sampaoli et évoque sa relation spéciale avec le PSG

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Parfaitement relancé du côté de l'OM après un prêt mitigé au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi est en train de s'imposer comme une solution pérenne pour Jorge Sampaoli et pour Didier Deschamps en équipe de France.

« Sampaoli, le premier mot qui me vient, c'est extraordinaire »

Dans les colonnes de Onze Mondial, en kiosques depuis ce jeudi et disponible sur le shop, l'ancien Gunner s'est longuement confié, revenant notamment sur l'importance de Sampaoli dans son adaptation express : « Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça », assène Guendouzi, qui poursuit :

« Humainement, j’aime beaucoup sa personne. Avant de signer, il m’a présenté le projet. Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire de moi. C’est ce que j’ai aimé dans son discours. Il m’a dit : « Matteo, tu es un très bon joueur, mais avec moi, tu vas progresser et apprendre de nouvelles choses ». C’est ce que j’ai fait depuis mon arrivée. J’évolue dans un poste différent, je suis un peu plus haut sur le terrain. J’apprends beaucoup, je signe de bonnes performances et c’est grâce à Jorge Sampaoli ».

« Oui, j'ai fait mes classes au PSG mais... »

Le milieu de terrain est également revenu sur sa relation spéciale avec le PSG alors que se profile le Classique le 24 octobre prochain : « Avant de signer, je savais qu’on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG. Je savais qu’on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j’ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c’était le PSG. J’ai donc logiquement signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux ».