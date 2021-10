OM : Guendouzi s’offre son premier sésame avec l’OM

Zapping But! Football Club

Étincelant depuis plusieurs semaines, Mattéo Guendouzi, arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, a été élu meilleur joueur du mois de septembre de l’OM. Le milieu de terrain français, qui a été appelé par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des Nations 2021, a devancé l’attaquant sénégalais, Bamba Dieng.

"C’est une fierté et je suis très heureux parce que ça vient récompenser le travail que j’ai pu faire tous les jours au quotidien. Je vais tout faire pour en avoir le plus possible cette année. Dans le collectif, je me sens très bien, même dans la vie de tous les jours, avec mes coéquipiers, avec le staff et toutes les personnes qui travaillent au club", a déclaré Mattéo Guendouzi après avoir reçu son trophée.

