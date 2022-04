OM : Gueye affiche des ambitions fortes avant le Feyenoord

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C'est une plongée dans l'inconnu que l'OM effectuera ce soir dans la baignoire (le Kuip). Grand nom des années 60-70, le Feyenoord renaît de ses cendres sous la houlette d'Arne Slot et ses supporters sont toujours aussi chauds. Mais de là à inquiéter un Marseille sûr de sa force depuis deux mois ? Réponse à partir de 21h. En attendant, Pape Gueye n'a pas caché hier soir que l'intention de son équipe était de franchir l'obstacle néerlandais pour aller à Tirana fin mai décrocher le deuxième trophée européen de l'histoire du club.

"On a fait de bons matches, on a beaucoup de victoires, mais on reste concentrés, ça peut aller vite. Les matches qui arrivent sont les plus importants de l'année. Toutes les rencontres sont importantes, notamment ici à l'OM. Celle-ci l'est, mais il y en aura une autre ce week-end (contre Lyon). On a à cœur de bien faire. On est tous soudés, on sait que cette période est importante pour nous, pour le club, pour les supporters. Quand tu rejoins l'OM, c'est pour gagner quelque chose, avoir des trophées, on n'est pas loin, on a tous l'objectif de remporter cette Coupe. On a la qualité pour aller jusqu'au bout."

Pour résumer Présent en conférence de presse hier avant la demi-finale aller d'Europa League Conférence face au Feyenoord Rotterdam, le milieu de l'OM Pape Gueye n'a pas caché que l'ambition de son équipe était de soulever le trophée.

Raphaël Nouet

Rédacteur