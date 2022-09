OM : Igor Tudor a déçu Mattéo Guendouzi

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Lors de la défaite mardi dernier de l'Olympique de Marseille face à l'Eintracht Francfort (0-1) en Ligue des Champions, l'entraîneur olympien, Igor Tudor, a décidé de mettre sur le banc Mattéo Guendouzi.

"Je suis très déçu"

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le milieu de terrain de l'OM a livré son sentiment sur le fait d'être mis sur le banc lors de cette rencontre. "Je suis très déçu, je veux aider mon équipe et pour moi je suis plus utile sur le terrain. Je me sens impuissant sur le banc. Tu te sens comme quelqu'un qui veut aider, mais qui ne peut pas. Après quand tu rentres sur le terrain, il faut montrer au coach que tu peux aider l'équipe, que tu seras là peu importe que tu commences ou pas le match."

Fabien Chorlet

Rédacteur