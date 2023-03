OM : Igor Tudor a une occasion de rentrer encore un peu plus dans l'histoire à Reims

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Depuis la victoire à Monaco (3-2) avant la trêve liée à la Coupe du Monde, l'OM reste sur sept succès de suite en déplacement. Si la marche s'annonce haute ce dimanche soir (20h45) avec le déplacement sur la pelouse du Reims de Will Still, invaincu depuis 19 matchs et 6 mois, Igor Tudor a l'occasion de s'offrir un nouveau record avec le club phocéen.

Seule la victoire permet de récupérer la 2e place

En effet, comme le rapporte La Provence, l'OM a l'occasion d'égaler ce dimanche le record de victoires consécutives du club en déplacement. Une marque toujours détenue par l'OM de la saison 2008-09 sous les ordres d'Eric Gerets.

Quatorze ans plus tôt, les hommes du « lion de Rekem » avaient enchaîné les victoires pour finir à la seconde place de L1 devant l'OL mais derrière les Girondins et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Un scénario pour lequel Tudor signerait des deux mains face à la menace lensoise de plus en plus sérieuse...