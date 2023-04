OM : Igor Tudor accueille un renfort musclé pour le sprint final

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

En course face au PSG, au RC Lens et à l'AS Monaco pour la Ligue des Champions, l'OM se donne les moyens de finir la saison en trombe. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le club phocéen va offrir à Igor Tudor un nouveau préparateur physique qu'il connait bien : Gianni Brignardello.

Brignardello, la réponse aux doutes de Tudor ?

Connu par le Croate lors de ses passages à Vérone et à l'Udinese, Gianni Brignardello va intégrer le staff de l'OM dès à présent et collaborera avec son compatriote Carlo Spignoli. « L’OM pense que l’association des deux hommes sera un vrai plus pour booster les marseillais et mettre encore plus d’exigence, au quotidien, dans les séances olympiennes », écrit le site de la radio alors qu'Igor Tudor a récemment critiqué le manque d'investissements de certains joueurs.

A neuf matchs de la fin de saison, l'OM s'affiche au 3ème rang de Ligue 1 à six points du PSG avant la 30ème journée de Ligue 1. Objectif de la manœuvre : retrouver du foncier pour enfin mettre fin au syndrome qui frappe les Marseillais, incapables de s'imposer au Vélodrome depuis plusieurs mois maintenant...