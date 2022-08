OM : Igor Tudor et Dimitri Payet dégonflent tout malaise de vestiaire avant Reims

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ils étaient très attendus et les journalistes sont allés droit au but : Dimitri Payet et Igor Tudor ont été interrogés sur le supposé malaise régnant entre les joueurs et leur entraîneur. Le Réunionnais a été le premier à répondre : "Est-ce que le groupe vit bien ? Direct dans le vif du sujet ! Le groupe travaille bien en tout cas. On a la même ambiance que la saison dernière, tout va bien. Dimitri Payet n'a jamais demandé de réunion. Jamais rien n'a été demandé par aucun joueur. Pablo est venu nous parler mardi pour nous faire le point sur le préparation et les objectifs de la saison. On a essayé encore une fois de nous déstabiliser... On arrive petit à petit à mettre en œuvre ce que demande le coach. C'est un coach qui veut du sérieux, du travail et de l'exigence. Il fallait qu'on augmente notre niveau d'exigence. On est d'accord que le club passe avant tout, je ne le prends pas comme un rappel à l'ordre du président. C'est normal, il y a eu un changement de cap dans la direction avec un changement d'entraineur. C'est à nous, joueurs, de nous adapter".

Tudor est allé dans le sens de son capitaine en assurant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes : "C'est du privé. Mais c'était quelque chose qui était à faire. Il y a une bonne mentalité de la part des joueurs, on a fait une bonne semaine de travail à l'entrainement. Ca fait dix ans que j'entraine, j'ai toujours dit qu'il y a une grande différence entre les amicaux et les officiels. Mon style est très différent de l'entraineur précédent. Il faudra du temps pour s'y habituer, j'en suis conscient et les joueurs aussi". Le match de dimanche contre Reims permettra de dire si tout va réellement bien à l'OM...