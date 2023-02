OM : Igor Tudor s'est régalé à Toulouse mais reste prudent avant le Classico

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sur le scénario du match

« C'était une victoire difficile. Toulouse a fait un match fantastique. Comme je l'ai dit aux gars à la pause : si on veut gagner, il faut être très bon aujourd'hui. Ce qu'on a fait en première, ce n'était pas assez. Au niveau physique et psychologique, Toulouse était là. Malgré tout, j'étais confiant. Mais je leur ai dit leurs vérités. Trop de joueurs n'étaient pas à leur niveau. Certains étaient blessés, d'autres comme Nuno manquaient de rythme mais on a été bon en seconde période. »

Sur ce qu'il a ressenti

« J'aime ce genre de match, ce genre de victoire quand vous êtes mené, que vous revenez, que tout n'est pas parfait non plus, que l'équipe en face est bonne... Malgré tout, on a gagné. Les autres équipes du haut du classement ont gagné. C'est bien de pouvoir gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. »

Sur le Classico face au PSG dimanche prochain

« Il reste plein de match mais ce match est spécial. On les a battu en Coupe. Cela nous a donné de la confiance mais cela ne change pas grand chose dans l'approche de cette rencontre. Je ne sais pas si Paris aura tout le monde en face mais on doit répéter ce genre de performances. Est-ce que l'équipe est prête ? On doit d'abord récupérer au mieux de ce match... »