OM : Igor Tudor zappe vite Hyères et se moque de savoir si Bailly prendra cher ou non !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

A l'issue de la qualification de l'OM face à Hyères (2-0) en 32e de finale de Coupe de France, Igor Tudor n'avait pas grand chose à dire sur la prestation de son équipe : « Concernant la rencontre, c'était un match typique de coupe de France, un match dangereux. L'expulsion a changé totalement la donne. Au final, il a fallu pousser fort pendant vingt minutes pour marquer, et la chose la plus importante c'est le résultat. On peut oublier ce match et se concentrer sur le suivant ».

Igor Tudor n'est pas fan de l'OM en mode système D

Content que l'OM parvienne à entretenir sa dynamique malgré l'erreur d'Eric Bailly qui a valu aux Phocéens de jouer en infériorité numérique pendant 75 minutes, le Croate reconnaît ne pas avoir spécialement apprécié cette rencontre : « J'ai dû m'adapter à la situation, d'autant que sur le banc, on n'avait pas beaucoup de joueurs à disposition. Donc on a dû inventer quelque chose pour pouvoir marquer dans ce match et tirer le meilleur de chaque joueur. J'ai joué avec Sanchez et Dieng devant et pour les vingt dernières minutes, on a fait le choix plutôt d'un 5-3-1 pour mieux contrôler le match avec les milieux ».

Concernant la probable lourde suspension d'Eric Bailly après sa semelle insensée sur un joueur sorti sur civière, Igor Tudor a refusé de se prononcer, reconnaissant n'avoir pas vu les images : « Pour Bailly on va voir combien de matchs il va prendre, mais on a des solutions pour le remplacer ».