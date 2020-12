OM : "inadmissible", "fou", "haine"...Jacques-Henri Eyraud dégommé comme rarement

Il fallait s'y attendre. Et on ne comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi, et surtout comment, Jacques-Henri Eyraud a pu faire preuve d'une telle naïveté. Comme vous le savez, sans doute, le président de l'OM s'est récemment étonné d'avoir trouvé, à son arrivée, autant de Marseillais dans son club. Des gens trop attachés aux seuls résultats du club, des salariés déprimés ou heureux en fonction de l'évolution du classement. Les supporters phocéens sont depuis montré au créneau, vent debout face à de telles déclarations.

Et ce n'est pas la mise au point de JHE, sur la radio France Bleu Provence, qui ne parlait que de travail et non d'origines des salariés, qui a calmé grand monde. Ainsi, le très médiatique René Malleville n'a pas loupé l'occasion de critiquer le président de l'institution. Avec des mots...choisis.

"On devient fou. Retourne à Disneyland, Eyraud. Tapie le Parisien a su se mettre à la hauteur des Marseillais alors que Eyraud, le peuple marseillais te hait. Il faut que tu t’en ailles. Tu n’as pas compris le peuple marseillais. Trop de Marseillais dans la direction ? Tu deviens fou. C’est inadmissible au bout de quatre ans. Il n’a rien à faire ici."