OM : incidents, violences, Eyraud, supporters...Bernard Tapie livre sa réaction

Sa parole est respectée, son image, intacte. Et c'est sans doute pour cette raison, dans les colonnes de son quotidien, La Provence, que Bernard Tapie, ancien président de l'OM, est revenu sur les graves incidents d'hier au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Un avis tranché et une prise de parole qui se veut rassembleuse.

"La frustration des supporters et cette colère, on la comprend. Mais on ne peut l'accepter de cette façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud. Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. (...) Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop. Les dirigeants ne doivent jamais oublier une chose: on est tous de passage au club, pas les supporters. Ils sont la moelle épinière de ce club. Les dirigeants et l'actionnaire, ça fait maintenant un petit moment qu'ils assument une responsabilité qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce club. Mais ce n'est pas une raison pour être violent et vouloir tout casser", martèle Bernard Tapie, craignant que les responsables des incidents "donnent une image de l'OM qui sera définitivement mauvaise".