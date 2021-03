OM : inquiet devant le niveau de ses joueurs, Sampaoli prend une première mesure forte

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les murs de la Commanderie vont trembler. À 15h, Jorge Sampaoli sera présenté à l’OM en compagnie de Pablo Longoria et devrait donner plus d’indications sur ses attentes et notamment le match de demain contre le Stade Rennais (19h). En attendant sa prise de parole publique, le technicien argentin a dirigé son premier entraînement hier à la Commanderie avec une prise en main délicate...

« Atterré par ce qu’il avait vu la veille – l’élimination en Coupe de France – il a volontairement choisi de ne pas en parler à ses nouveaux joueurs, déjà bien touchés dans leur amour-propre, explique L’Équipe ce mardi. Mais il leur a promis du travail, beaucoup de travail, pour les prochaines semaines. »

Sampaoli veut débuter avec un 5-3-2

Par ailleurs, on apprend que Sampaoli a profité de sa période d’isolement pour échanger avec Nasser Larguet et visionner tous les derniers matches de l’OM et mieux se familiariser avec les joueurs. Le technicien argentin a désormais une idée plus précise de ce qu’il peut faire avec cet effectif. « Adepte du 3-4-3 ou du 4-3-3, il ne croit pas ce groupe taillé pour évoluer dans ces schémas pour l’instant, poursuit le quotidien sportif. Difficile d’avoir une idée de l’équipe qu’il compte aligner contre Rennes mais il a déjà annoncé à ses joueurs qu’il entendait instaurer un 5-3-2 au moins pour les prochains matches. »