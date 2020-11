OM : Jacques-Henri Eyraud tape du poing sur la table et vise clairement le RC Lens

Très discret depuis de longues semaines, Jacques-Henri Eyraud a décidé de sortir de son silence ce jeudi via le site du club pour évoquer les problèmes de calendrier de l'OM. Le report de la rencontre prévue samedi soir face à l'OGC Nice a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Plus encore que le report de cette rencontre qui pose forcément des problèmes de calendrier à l'OM, c'est aussi le refus du RC Lens de reprogrammer le match déjà reporté entre Marseillais et Nordistes à la place que le président Eyraud n'a pas apprécié.

« L’OM a proposé à Lens de jouer ce samedi son match en retard contre nous, de manière à ce que l’OM soit diffusé sur la case de grande écoute prévue pour accueillir ces affiches. Le club de Lens n’a pas souhaité accepter cette solution », souligne Jacques-Henri Eyraud dans sa prise de parole.

Avant de proposer à la LFP une réforme du règlement qui vise clairement la position de fermeté prise par les Sang et Or. « Dans une ligue sportive forte, aucun club, y compris l’Olympique de Marseille ne devrait pouvoir s’opposer à une solution privilégiant l’intérêt général du football français. Et l’intérêt général est, dans ce cas précis, de répondre aux besoins des diffuseurs, financiers de notre économie comme l’actualité récente le démontre douloureusement », écrit l'OM sur son site officiel.

La prise de parole de Jacques-Henri Eyraud :

«L’Olympique de Marseille a subi trois déprogrammations de ses rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, plusieurs de nos adversaires ont malheureusement vu plus de dix de leurs joueurs être touchés par le virus.

A l’issue de cette journée de championnat, l’OM aura deux matches de retard sur ses concurrents pendant plusieurs semaines, situation exceptionnelle dans l’histoire de la Ligue 1. Jusqu’au conseil d’administration de ce matin, les dates d’organisation de ces matches en retard n’étaient pas connues. Une chose est sûre : ces rencontres ne pourront se jouer durant la première partie de la saison compte-tenu d’un calendrier surchargé.

Dès lors, l’OM jouera pendant plusieurs mois avec un déficit de deux rencontres en retard, ce qui soulève un problème d’équité évident en matière de compétition sportive.

Cette situation crée un préjudice direct à notre encontre et le club a essayé de proposer des solutions pour à la fois en gommer les effets, mais aussi et surtout répondre aux besoins des diffuseurs. En effet, déprogrammer un ou plusieurs matches impliquant les équipes à plus forte audience est un handicap très problématique pour les diffuseurs.

Ainsi, l’OM a proposé à Lens de jouer ce samedi son match en retard contre nous, de manière à ce que l’OM soit diffusé sur la case de grande écoute prévue pour accueillir ces affiches. Le club de Lens n’a pas souhaité accepter cette solution.

Cette situation est totalement dysfonctionnelle et montre une fois encore le besoin de repenser en profondeur nos formats, nos règlements et l’attractivité du football français.»