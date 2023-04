OM : Jonathan Clauss est dans le viseur de Tudor, l'ancien Lensois sur la sellette !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

D'après L'Equipe, plusieurs soucis expliquent que la relation entre Tudor et Clauss s'est distendue. Soucis qui auraient démarré dès le 30 septembre dernier à l'occasion de la victoire à Angers où le Croate avait titularisé l'international français à gauche... à un poste qu'il n'aime pas.

Le Classico du 26 février en point de bascule du divorce

Toujours d'après le quotidien, le véritable point de bascule serait arrivé le 26 février dernier à l'occasion du Classico où Jonathan Clauss a vécu comme un affront le fait d'être laissé sur le banc lors du match de l'année et alors que Didier Deschamps était en tribune.

Depuis, Igor Tudor et son staff suspecteraient l'ancien Lensois de ne plus assez travailler à l'entraînement. Des reproches que le coach olympien lui aurait aussi formulé de vive voix dernièrement alors que Jonathan Clauss s'est, de son côté, frontalement attaqué au technicien et à ses changements à l'occasion du nul face à Strasbourg (2-2). Plus que jamais, il semble y avoir un vrai malaise Clauss à l'OM !