OM : Jorge Sampaoli assume ses ratés et l'humiliation niçoise

Coupable de par ses choix qui ont précipité l'élimination de l'OM face à Nice (1-4) en Coupe de France et crédité de la note de 2/10 dans L'Equipe, Jorge Sampaoli a assumé le raté des Marseillais face au Gym.

Saliba, ses changements... Sampaoli ne se cache pas

L'Argentin est notamment revenu sur son pari raté de titulariser William Saliba latéral droit : « En l'absence de (Boubacar) Kamara et de Pape (Gueye), qui n'est pas encore rentré de la CAN, c'était le meilleur choix selon moi par rapport aux ailiers niçois qui sont très bons également, notamment Gouiri qui vient souvent de ce côté-là ».

Quant à son coaching perdant, Jorge Sampaoli estime qu'il fallait tenter quelque chose de toute façon : « J'ai effectué des changements à la mi-temps parce qu'on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n'aurais certainement pas pris les mêmes décisions. Force est de constater que nous n'avons jamais eu le contrôle du jeu. Malgré tout, on aurait pu marquer le but du 2-2 et on a encaissé ce troisième but juste après qui nous a définitivement fait perdre le contrôle ».