OM : Jorge Sampaoli continue d'entretenir le doute avec Milik

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Si le peuple marseillais réclame à cor et à cri de voir le tandem Payet – Milik au coup d'envoi des rencontres, ce n'est a priori plus l'option privilégiée par Jorge Sampaoli... Et qu'importe si le Polonais, auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, boude à démarrer certains matchs sur le banc de touche.

Le fait que Sampaoli voit Payet comme un « 9 » complique la donne

S'appuyant sur les dernières sorties de l'Argentin en conférence de presse, L'Equipe annonce un onze de départ de l'OM à Troyes (ce dimanche, 17h05) sans Arek Milik mais avec Dimitri Payet en « faux 9 ». Une analyse découlant des mots de Jorge Sampaoli en conférence de presse hier, lequel définissait le « profil de Milik comme le dessert » (dixit le quotidien sportif) en appuyant sur le fait que Payet « sait faire plus de choses » quand il démarre les rencontres.

Le onze annoncé de l'OM par L'Equipe : P.Lopez – Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Guendouzi, Bo.Kamara, Gerson – Ünder, Payet (cap.), Dieng.

Du côté de la Provence, on ne voit pas les choses de la même façon puisque le duo est bien aligné dans l'Aube.

Le onze annoncé de l'OM par La Provence : P.Lopez ou Mandanda – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Guendouzi, Bo.Kamara, Gerson – Ünder, Milik, Payet (cap.).

Qui voit juste ? Qui se trompe ? Réponse dans quelques heures...