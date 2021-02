OM : Jorge Sampaoli épaulé par un ancien coach de Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sauf surprise, Jorge Sampaoli (60 ans) va devenir le prochain coach de l'OM. Depuis de longues semaines maintenant, Pablo Longoria (head of football) discute de la possibilité de faire venir l'Argentin accompagné d'un staff important (quatre adjoints) pour prendre la suite d'André Villas-Boas, mis à pied.

Désormais libéré de son contrat à l'Atletico Mineiro (D1 brésilienne), l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine, disciple de Marcelo Bielsa, doit signer dans les prochaines heures et se mettre au travail à la constitution de son staff.

Pablo Correa est prêt à se mettre au service de Sampaoli

Dans cette optique, il est possible que Jorge Sampaoli s'appuie sur certains fondamentaux avec un premier adjoint rodé à la Ligue 1. Foot Mercato a ouvert la voie à un choix surprenant : Pablo Correa (53 ans), libre depuis son départ de l'AJA en 2019.

S'il est encore en quête d'un poste de numéro 1 en France ou ailleurs, l'Uruguayen – ex coach de Nancy et de l'ETG – ne dirait pas non à Jorge Sampaoli si celui-ci le choisissait. Affaire à suivre donc.