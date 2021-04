OM : Jorge Sampaoli fait face à une grosse galère contre Lorient

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Jorge Sampaoli se retrouve aujourd'hui face à un énorme casse-tête pour composer sa défense lors d'OM – FC Lorient (samedi, 17 heures). En effet, l'Argentin, adepte des défenses à trois avec deux pistons dans les couloirs, devra composer sans Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez suspendus et Jordan Amavi toujours à l'infirmerie.

Si Sampaoli pourrait récupérer ses internationaux japonais Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai, qui se sont entraînés à la Commanderie cette semaine, pas sûr que les deux latéraux nippon ne soient dans la forme de leur vie, le premier n'ayant plus joué depuis un mois alors que le second revient tout juste d'une sciatique.

Un gros problème en défense

Contre les Merlus, Jorge Sampaoli est face à plusieurs interrogations. Va-t-il aligner une défense à quatre ou rester dans son système de prédilection avec un replacement dans l'axe (Sakai) ? Important au milieu, Boubacar Kamara n'est pas sûr de redescendre alors que Lucas Perrin, rentré en jeu à Montpellier et buteur (3-3), pourrait débuter la partie. Une possibilité que Sampaoli n'écartait pas hier en conférence de presse : « C'est une option dans le onze. Il intègre encore beaucoup d'informations sur notre philosophie de jeu ».