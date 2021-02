OM : Jorge Sampaoli freine son arrivée, des garanties bétons réclamées ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Priorité de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli (60 ans) remplacera-t-il André Villas-Boas sur le banc de l'OM ? Pour l'heure, le technicien argentin négocie toujours avec le head of football marseillais et ses principales interrogations portent sur le nombre d'adjoints qu'il souhaite emmener avec lui sur la Canebière.

Trémoulinas ne voit pas Sampaoli à l'OM en cours de saison

En poste sur le banc de l'Atletico Mineiro jusqu'en décembre prochain, Jorge Sampaoli ne souhaite de toute façon pas quitter le Brésil avant la fin de la présente saison le 28 février. Par ailleurs, et comme l'a fait savoir le journaliste Simone Rovera, l'OM et l'ancien coach du FC Séville sont encore loin d'un accord... Sampaoli n'a même pas donné de réponse ferme et définitive quant à sa venue.

S'il est tenté par le banc de l'OM, l'ancien disciple de Marcelo Bielsa prend son temps. Présent en plateau dans « L'Equipe du Soir » où il est aujourd'hui consultant, Benoît Trémoulinas n'est pas franchement surpris par cette marche arrière. L'ancien latéral gauche des Bleus estime même « impensable » que Sampaoli débarque en cours de saison à l'OM : « Qui va vouloir s'engager dans un marasme ambiant tel que celui de l'OM? Connaissant un peu Sampaoli, que j'ai eu en tant qu'entraîneur à Séville, jamais il n'ira là bas. Ou alors, s'il vient, il aura des garanties », explique Trémoulinas.