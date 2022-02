OM : Jorge Sampaoli hérite de deux sobriquets peu flatteurs après le naufrage de Nice

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Critiqué pour certains choix tactiques hasardeux (Saliba latéral droit, Luis Henrique piston droit, Pol Lirola ou Pape Gueye ailier gauche...), Jorge Sampaoli a désormais quelques détracteurs viruleux à l'OM. Des détracteurs devenus plus nombreux avec l'élimination en Coupe face à Nice cette semaine (1-4).

« Bielsa de Vintimille », « gourou hystérique »

Supportant difficilement les critiques, l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste s'est voulu offensif hier en conférence de presse : « Personnellement, je ne fais ni attention aux critiques, ni aux éloges (…) on sait très bien que lorsqu'on ne gagne pas, il y a des critiques envers tout le monde, les joueurs, le staff et moi-même (…) C'est trop facile de faire une analyse seulement sur le résultat, alors qu'il y a des analyses plus profondes que celles qu'on peut faire au bar ».

Si l'on en croit La Provence, Jorge Sampaoli a déjà hérité de deux comparatifs peu envieux de la part des supporters qui le surnomment le « Bielsa de Vintimille » ou encore le « gourou hystérique ». Pour l'heure, la fracture n'est pas prononcée mais, comme le rapporte le journaliste Alexandre Jacquin, tout va dépendre du résultat final et de la qualification ou non en Ligue des Champions : « S'il y parvient, tout le monde oubliera vite son coaching hasardeux des dernières semaines. A l'inverse... »