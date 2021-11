OM : Jorge Sampaoli lâché par ses joueurs ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L’Olympique de Marseille sait qu’il n’a plus aucune chance de remporter l’Europa League cette saison (2021-2022). Une désillusion qui a plombé les objectifs du club phocéen se voyant bien remporter cette coupe d’Europe. L'OM doit se rattraper en Ligue 1 pour ne pas laisser le trio de tête s'échapper, d'autant plus que la dernière victoire au stade Vélodrome remonte au 17 octobre face à Lorient (4-1). Mais la défaite qui risque de laisser des traces pour les futures échéances marseillaises. Il est donc urgent de relancer une dynamique de victoires.

« Cela me fait peur », s’inquiète Di Meco

Une seule condition à cela, que les joueurs restent sur la même longueur d’ondes de Jorge Sampaoli. Le sujet est discutable d’après Éric Di Meco. L’actuel consultant de RMC Sport s’interroge sur l’état d’esprit qui règne entre le coach argentin et son effectif. « La saison ne bascule pas du bon côté. La Ligue Europa était un objectif de l’OM. J’ai peur que ça laisse des traces mentalement […]. Cela me fait peur parce que je n’ai pas vu le pressing de d’habitude. Du coup, je me demande si ce que demande Sampaoli n’est pas fini dans la tête des mecs. Il y a des motifs d’inquiétude même s’il n’y a pas de quoi s’ouvrir les veines. Mais ce n’est pas la joie », a déclaré le natif d’Avignon.