OM : Jorge Sampaoli préparerait un coup surprise avec Amine Harit

Faute d'avoir pu enrôler l'attaquant sud-coréen des Girondins de Bordeaux Hwang Ui-Jo (cible prioritaire de Pablo Longoria selon L'Equipe), l'OM est déjà dans le rouge concernant son animation offensive.

Harit en faux neuf plutôt que Dieng ?

Ce samedi soir (21h), Marseille se déplace à Monaco sans avant-centre. Une situation qui n'est pas nouvelle pour Jorge Sampaoli qui doit composer sans son seul buteur d'expérience Arkadiusz Milik depuis le début de saison et s'était habitué à faire avec Dimitri Payet en faux neuf depuis le début de la saison. Sauf qu'en plus du retour différé du Polonais, attendu dans une semaine, Sampaoli doit faire avec un Payet touché à la cuisse et pour qui aucun risque n'a été pris.

Si le jeune Bamba Dieng, doublure désignée de Milik (en attendant mieux), peut démarrer, une autre idée aurait germé dans l'esprit du technicien argentin : celle de lancer son ultime recrue Amine Harit, le back-up désigné de Payet, dans la même animation que précédemment. L'Equipe fait même de cette option la plus plausible pour ce soir. Wait and see donc...