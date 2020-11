OM : joueurs, dirigeants, starlettes, honte, les South Winners frappent très fort

De toute évidence, il y aura un avant et un après. Et les supporters de l'OM se souviendront longtemps de cette lourde défaite, concédée hier soir en Ligue des Champions sur le terrain du FC Porto. Alors qu'on espérait un sursaut d'orgueil des joueurs de Villas-Boas, battus par l'Olympiakos et Manchester City, les Phocéens se sont au contraire effondrés, ratant un pénalty (Payet) et se montant incapables de rivaliser avec leur adversaire du soir.

Les South Winners, membres du virage Sud, n'ont pas apprécié. Et l'ont fait savoir au travers d'un communiqué d'une violence inouïe. Extraits : "Que dire... ? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l'occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l'institution OM, à nos 120 ans d'histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres(...)La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n'en sont pas.....et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions qu'à la fin de l'ère Dreyfus(...)Nous pensions nous adresser à des hommes, mais manifestement nous nous sommes trompés.Vous ne respectez ni les supporters, ni vous-mêmes, quelle honte(...)Nos starlettes se cachent, on les entend dans la presse ou sur les réseaux sociaux, mais on ne les voit pas sur le rectangle de vérité."

Pour le communiqué complet, c'est ci-dessous....