OM, Juventus Turin : Milik recadré par Allegri !

Prêté à la Juventus Turin par l'OM, Arkadiusz Milik s'est troué en beauté hier. Tenue en échec (1-1) à Bologne, la Vieille Dame est restée scotchée à la troisième place de Serie A, avec trois points d’avance sur l’Inter. Avant de se faire pardonner en égalisant, Milik a raté un penalty d'une bien curieuse façon, avec une course d’élan étrange, un saut de cabri et une frappe molle qui a fait le bonheur du portier de Bologne... et provoqué la colère de Massiliano Allegri.

« Il fait toujours ce saut, mais il aurait dû appuyer sa frappe. C'est tout »

« Il y a des moments où il faut savoir tirer les penalties d'une certaine manière, a fustigé le coach turinois. Il aurait dû tirer fort et croiser davantage sa frappe. Il fait toujours ce saut, mais il aurait dû appuyer sa frappe. C'est tout. Skorupski le connaît, en plus. » Le tout avant de tempérer : « Cela arrive de faire des erreurs. Il a réalisé un match extraordinaire.. »