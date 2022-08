OM : Kaboré, Sanchez, la fin du Mercato, le FC Nantes... Igor Tudor en dit plus

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Sur Issa Kaboré

« Kaboré, on le voulait pour compléter le couloir droit. Il est physiquement intéressant, il connaît le championnat. Il nous aidera vraiment pour ce poste-là. »



Sur Alexis Sanchez

« C'est un champion, il suffit de regarder les équipes avec lesquelles il a évolué. Il apporte beaucoup de qualités, pas seulement au niveau du talent, mais au niveau du cerveau, de l'envie, du professionnalisme. Il n'est pas là pour s'amuser. Il a vraiment envie de tout donner, apporte beaucoup de sérieux. Cela influence positivement l'équipe. »

Sur la fin du Mercato

« Il y aura un défenseur qui arrivera, c'est certain, pour le reste on verra. »



Sur les sifflets du Vélodrome à son encontre et la venue de Nantes

« Au premier match, les sifflets des supporters nous ont porté chance. Si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne contre Nantes, ça me va très bien ! L'important est que les joueurs ne soient pas sifflés ».