OM : Kamara refuse de parler de son avenir, les Rémois s'estiment volés

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La fin de match au Vélodrome a été absolument scandaleuse. Reims aurait dû bénéficier d'un pénalty pour une faute de Caleta-Car et porter le score à 2-0. Au lieu de quoi, c'est l'OM qui a eu droit à un coup de pied de réparation après que Payet ait pris le pied de Gravillon dans la tête après un duel aérien. Mais le défenseur champenois n'a pas fait exprès ! L'arbitre a pourtant consulté la vidéo mais il a quand même sifflé faute. Pire encore : après l'égalisation de Payet, un Rémois est parti seul au but, s'est fait découper par Kamara en position de dernier défenseur… mais celui-ci n'a eu droit qu'à un avertissement !

Ce dernier quart d'heure hallucinant a fait dire à Yunis Abdelhamid au micro d'Amazon : « On se fait un peu voler. Andreaw est au duel de la tête avec Payet, il regarde le ballon. L’arbitre me dit qu’Andreaw lui met un coup de pied dans la tête mais il joue le ballon ! Il ne pouvait pas lui mettre un coup volontaire avec son pied. On a l’impression de s’être fait voler. Marseille méritait peut-être mieux mais la façon dont ça s’est passé nous laisse des regrets. »

C'est ensuite Boubacar Kamara qui est venu analyser la partie au micro du diffuseur. Le journaliste lui a alors demandé s'il serait à la reprise et le Minot l'a un peu mal pris, s'en allant sans répondre. Lui qui est annoncé du côté de Manchester United dans les prochains jours ne va pas calmer les rumeurs à son sujet après cette réaction…