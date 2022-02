OM - Karabagh : Payet valide un choix risqué de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si Jorge Sampaoli a fait largement tourner son effectif jeudi soir pour OM – Karabagh (3-1), ce n'était pas pour déplaire à certains de ses cadres. A l'instar de Mattéo Guendouzi, entré en même temps que lui sur le pré, ou de William Saliba, qui a pu souffler 90 minutes, Dimitri Payet n'a pas démarré contre les Azéris... Et il ne s'en est pas ému bien au contraire.

« Cela m'a fait le plus grand bien de souffler un peu »

Sur Canal+ Sport hier à l'issue de la rencontre, le Réunionnais a validé à 100% le choix de son coach même si l'OM a affiché un visage décevant dans le jeu : « Aucun match de Coupe d’Europe n’est facile on l’a vu ce soir avec une équipe joueuse qui est venu faire un résultat. On aurait pu mieux faire dans le jeu. Dans une double confrontation il faut surtout assurer la victoire avec un peu d’avance et c’est ce qu’on a fait. Pour ma part cela m’a fait le plus grand bien de souffler un peu. Cela a permis aussi de faire jouer ceux qui jouent moins. On aura besoin de tout le monde donc on doit tous être au niveau ».

Sur les dernières semaines, Dimitri Payet semblait en difficulté dans le jeu face à l'enchaînement des rencontres. Espérons que cette petite pause d'une heure, qui lui a permis d'être décisif à son entrée en jeu (90e+2), permette à l'ex-international tricolore de trouver un second souffle pour la Ligue 1...