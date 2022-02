OM – Karabagh : Ménès pousse un vibrant coup de gueule en faveur de Mandanda

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Si la rencontre OM – Karabagh (3-1) en Ligue Europa Conférence n'a pas passionné grand monde à l'exception des Marseillais, cela a quand même incité Pierre Ménès à sortir de sa réserve sur un sujet qui lui tient à cœur : le cas Steve Mandanda.

Ménès ne comprend pas l'attitude de Sampaoli avec Mandanda

Ironisant sur le fait que l'OM a pris ce match face aux Azéris comme une rencontre de « troisième zone » avec une équipe A', le consultant s'est désolé sur son blog de voir le Fenomeno marseillais figurer dans celle-ci.

« Ce qui a permis à tout le monde de constater que Mandanda était encore un grand gardien. Sans remettre en cause l’excellent niveau de Lopez, ce n’est pas bien de faire ça à un gardien de ce niveau-là et une légende du club qui plus est. Un club qui aurait pu offrir la possibilité au champion du monde de pouvoir jouer une dernière saison dans un autre club. Et puis bon, je ne suis pas certain que la saison marseillaise serait moins bonne si Steve avait joué tous les matchs car il a confirmé sur ce match tout le bien que je pense de lui depuis tant d’années. Pour ne rien vous cacher, cela me fait un peu de peine de le voir aujourd’hui réduit à disputer les matchs que ni Sampaoli ni le club ne considèrent importants », a écrit Ménès sur son blog.

"Marseille très bien payé"



Malgré un petit match et une implication limitée, l'OM a pris de l'avance avant le retour grâce à Milik et Mandanda.https://t.co/ACTGsjo7DE — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 17, 2022