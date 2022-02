OM – Karabagh : Sampaoli défend son turn-over et chasse la polémique Milik

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En conférence de presse à l'issue d'OM – Karabagh (3-1), Jorge Sampaoli a justifié la prestation laborieuse de son équipe face aux Azéris. « Ca a été compliqué car Karabagh ne nous a pas laissé jouer. Ca a été dur de produire en 1ere mi-temps et on a pratiquement pas jouer en seconde. On a été dépassé collectivement », a reconnu l'Argentin avec beaucoup de lucidité, pas insatisfait d'avoir fait le break sur ce match aller de Ligue Europa Conférence.

Sampaoli n'a "pas vu" le coup de sang de Milik

Sampaoli a aussi justifié ses choix d'un large turn-over sur cette partie : « La rotation nous donne la possibilité d'avoir la tranquillité de savoir que l'on peut compter sur tout le monde. On a un calendrier chargé et il faut pouvoir compter sur tout le monde », a martelé l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Albiceleste.

Quant au coup de sang d'Arkadiusz Milik, auteur d'un geste d'humeur à sa sortie du terrain, le coach phocéen a assuré n'avoir rien vu : « Moi ce qui m’intéresse, ce sont les minutes qu’ils jouent qui m’intéressent. Surtout que l’on a un match dimanche. Il y avait des changements prévus d’avance. Ma relation avec Milik ? Elle est identique à celle que j’ai avec les autres joueurs ».