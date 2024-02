OM : Kondogbia plein d'espoir pour Brest et la fin de saison

Zapping But! Football Club

L'heure est un peu à la morosité à l'OM avec un début d'année 23024 assez décevant à l'image du match nul à Donetsk (2-2) jeudi dernier où les Marseillais ont mené deux fois. Mais Geoffrey Kondogbia, qui accompagnait Gennaro Gattuso ce samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Brest, s'est voulu rassurant.

"On est encore dans la course pour toutes les compétitions"

«Je ne suis pas du genre à être inquiet, a glissé l’ancien de l’Atlético de Madrid. L’espoir est important, aujourd’hui on a pas mal de choses à jouer. Je suis rempli d’espoir et de confiance. Il y a des choses à améliorer, on est conscient de ça. Mais on est encore dans la course pour toutes les compétitions. Il y a un bel état d’esprit. Les coéquipiers sont impliqués. C’est une chose sur quoi il faut s’appuyer.»

