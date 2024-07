OM : Koné, un dégoupillage qui va plaire aux supporters

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dans le bilan qui a été fait de la catastrophique saison 2023-24 de l'Olympique de Marseille, le déficit de caractère a constitué l'un des plus gros points noirs. Il semblerait que les dirigeants aient décidé de travailler là-dessus avec le recrutement de joueurs au caractère bien infirmé. C'est notamment le cas avec le nouveau milieu de terrain Ismaël Koné. On en a eu une preuve cette nuit...

Un geste d'humeur sur De Paul qui lui a valu un avertissement

Lors de la demi-finale de la Copa América entre l'Argentine et le Canada (2-0), cette nuit, alors qu'on jouait la 78e minute et que l'élimination ne faisant plus de doute, Koné s'est distingué par un tacle sur Rodrigo De Paul, suivi d'un ballon shooté dans le dos de l'Argentin qui se roulait au sol. Exaspéré par l'attitude de son adversaire, Koné a écopé de son avertissement sans se retourner.

Voilà le genre de comportement qui devrait plaire aux supporters de l'OM !

C'était chaud cette nuit entre Rodrigo De Paul 🇦🇷 et Ismaël Koné 🇨🇦 ! 🤌 pic.twitter.com/0YWuvgkL7I — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 10, 2024