OM : Kyrill Louis-Dreyfus pourrait faire de l’ombre à McCourt en L1 !

Le dossier a été évoqué pas plus tard qu’il y a une dizaine de jours. Le Sunderland FC serait proche d’être racheté s'apprête par Kyril Louis-Dreyfus, fils de Robert et de Margarita, qui conserve 5 % des parts de l’OM, après avoir revendu à l'Américain Frank McCourt.

Selon The Guardian, Kyril, âgé de 22 ans, associé à l’homme d'affaires uruguayen Juan Sartori, aurait obtenu l'accord du propriétaire des Black Cats, Steward Donald, pour bientôt détenir 80% du club. Ce pourrait même être rendu officiel au début du mois de décembre. En réalité, la reprise de Sunderland s'inscrirait dans un cadre plus ambitieux.

Le doute est permis à Sunderland

« Louis-Dreyfus et Sartori envisageraient de s'associer avec l'un des actionnaires minoritaires actuels de Sunderland, Charlie Methven, dans le but de constituer un portefeuille de trois clubs basés en Angleterre, en Uruguay et... en France, même si aucune indication ne nous a été donnée pour le moment sur le nom de la cible potentielle visée dans l'Hexagone, assure France Football. Des sources locales s'inquiètent de l'état réel des finances du club, et notamment des dettes contractées par le principal actionnaire actuel des Mackems, Stewart Donald. » Kyril Louis-Dreyfus, qui peut s'appuyer sur le trust fund familial Akira, est-il vraiment conscient de la gravité de cette situation économique ? La question est posée mais le doute serait permis sur place...