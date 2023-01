OM : l'accueil royal de Harit à Ounahi

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Samedi, le feuilleton Azzedine Ounahi a pris fin avec son arrivée à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain marocain est arrivé en Provence dans la matinée, a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans et demi. Le soir, il a assisté au choc contre Monaco au Vélodrome. Le désormais ancien Angevin débarque dans un nouveau monde, mais il ne sera pas seul au quotidien.

En effet, il va retrouver en Amine Harit un compagnon de sélection marocaine. D'ailleurs, le meneur de jeu, victime d'une grave blessure à un genou début novembre et out jusqu'à la fin de la saison, a souhaité la bienvenue à Ounahi sur Instagram : "Bienvenue mon frère". Actuellement, Harit en est à la phase réathlétisation de sa rééducation. Ce qui laisse augurer une reprise avant la fin de la saison et donc, peut-être, des minutes communes avec son "frère".