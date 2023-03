OM : l'affolante et exceptionnelle statistique d'Igor Tudor

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A Rennes, l'OM, comme vous le savez, a su rebondir et a pris trois points de plus. Preuve, au fond, que son entraîneur, Igor Tudor, dispose de certaines ressources pour remettre la tête à l'endroit de ses joueurs, notamment après l'élimination en Coupe de France contre Annecy.

Plus élogieux, encore, pour le technicien, son bilan depuis qu'il s'est installé sur le banc marseillais. Car pour trouver trace d'un entraîneur qui a pris plus de points que lui, après 26 matches, il faut remonter, tenez-vous bien, au tout début des années 70. Précisément entre 1970 et 1972 lorsqu'un certain Lucien Leduc, bien connu dans le football français, dirigeait le club marseillais.