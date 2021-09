OM : l'agent de Dieng fait une grande promesse aux supporters marseillais

Zapping But! Football Club

Auteur d'un doublé, Bamba Dieng a été le grand artisan de la victoire de l'OM à Monaco (2-0) ce week-end. Formé à l'Institut Diambars, l'attaquant sénégalais s'est révélé. Et selon son agent, Bocar Seck, ce n'est que le début...

« Je suis heureux et fier de lui, mais pas ému, a confié Seck sur RMC. Très franchement, je m’y attendais. On connaît ses qualités et sa mentalité, il savait que son heure allait un jour arriver. On se focalise beaucoup sur sa vitesse et sa puissance, mais Bamba a aussi d’autres atouts. Il sent les appels, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne et, vous verrez, il a une très bonne détente et un excellent jeu de tête. Les supporters ne sont pas au bout de leurs surprises avec Bamba ».

Dans La Provence, le père du joueur, Hamath Dieng, a eu ce commentaire : « S'asseoir devant la télévision et voir son fils marquer deux buts, cela fait forcément plaisir. J'étais comblé de bonheur. Mais le plus dur reste à venir, il faut être constant, ne pas prendre la grosse tête. Ce n'est pas son genre, mais je l'encourage toujours à persévérer ».