OM : l’Arabie saoudite à Marseille, Pierre Ménès ne dit pas non

Alors que de nombreuses rumeurs circulent depuis quelques semaines sur la vente de l’OM à l’Arabie saoudite, Pierre Ménès a profité de son dernier « Face à Pierrot » pour remettre les choses au clair, en profitant pour se payer les prédicateurs de la « vente OM » qui jubilent sur fond de « on vous l’avait bien dit ! ».

Ménès colle un taquet aux prédicateurs de la vente OM

Reconnaissant en préambule ne pas avoir de nouvelles infos sur le dossier depuis la Baule où il s’est exilé, l’ancien consultant du CFC a fait une mise au point : « Il y a deux-trois ans, quand on parlait des Saoudiens, j’avais des infos et je savais que c’était pipot. Si aujourd’hui les Saoudiens venaient à racheter l’OM, cela ne confirmerait évidemment pas le fait qu’ils étaient intéressés il y a trois ans. Je rappelle une nouvelle fois que quand les Qataris ont racheté le PSG, l’info est tombée du jour au lendemain sans que personne ne le voit venir. Ce sont des gens qui travaillent dans l’ombre et sont habitués à la discrétion ».

Pour autant, Pierre Ménès n’est absolument pas contre la vente de l’OM de Frank McCourt à l’Arabie saoudite : « Moi, j’espère juste que l’OM dispose un jour des mêmes moyens financiers que le PSG. On aurait des clubs « locomotives » très forts et ce serait merveilleux pour l’intérêt du championnat, pour les droits TV de Ligue 1… »

Face à Pierrot (4/4) : "J'espère qu'un jour l'OM aura les mêmes moyens financiers que le PSG"



Ben Yedder, David & Lacazette, Zaïre-Emery trop tôt (?), amitié entre ultras, #venteOM, 13/11/2015, Mbappé individualiste et marche contre l'antisémitisme.https://t.co/b0mAkRCVP1 — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 13, 2023

