OM : l'Arabie saoudite prête à lâcher pour le rachat du club ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Alors que le PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) a déjà racheté le club anglais de Newcastle en octobre 2021, il est annoncé depuis plusieurs semaines que les Saoudiens voudraient acheter d'autres clubs en Europe dont l'Olympique de Marseille. Mais d'après Simon Chadwick, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite ne s'intéresserait plus autant à la Ligue 1 et aux autres championnats européens.

'Les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat"

"Lorsque j’étais en Arabie saoudite au début de l’année, beaucoup de gens parlaient de Newcastle et de la Premier League. Lorsque j’y suis retourné plus tard, les choses avaient changé. Je pense que les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat que par Newcastle. (...) Il est intéressant d’observer que les personnes qui travaillaient au Qatar pendant la période précédant la Coupe du monde travaillent désormais en Arabie saoudite", explique-t-il dans les colonnes Aujourd'hui en France. L'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'OM pourrait donc s'être estompé.

