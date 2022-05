OM : l'arbitre du match contre Feyenoord est un cauchemar de l'OL et un rêve pour 2 Olympiens

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Quatre jours après un Olympico (0-3) où l'arbitrage a été pour le moins contesté, les supporters de l'OM seront ravis d'apprendre que l'arbitre désigné par l'UEFA pour la demi-finale retour d'Europa League Conférence contre le Feyenoord Rotterdam n'a pas réussi à l'OL cette saison. Car il a dirigé un sévère 0-3 à domicile pour les Gones, en l'occurrence leur quart de finale de C3 contre West Ham. L'arbitre en question est le Suisse Sandro Scharer (33 ans).

Deux Olympiens gardent un bon souvenir de lui. Il s'agit de William Saliba et Mattéo Guendouzi. C'est en effet lui qui était au sifflet du match amical de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud (5-0) à Lille le 29 mars. Rencontre qui avait vu le défenseur central connaître sa première titularisation chez les Bleus et le milieu de terrain inscrire son premier but tricolore. On souhaite aux deux hommes un même résultat ce soir...

OM-Feyenoord : l'arbitre a déjà croisé Saliba et Guendouzihttps://t.co/A2gZfXbH1W — Le Phocéen (@lephoceen) May 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur