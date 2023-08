OM : l'ardoise du fiasco en Ligue des Champions est connue, c'est salé...

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le revers est encore dans toutes les têtes. Celles, on s'entend, des supporters de l'OM, qui regrettent l'élimination en matches de barrage de leur équipe contre les Grecs du Panathinaïkos. Au-delà de la déception sportive, c'est un colossal échec financier qui va plomber les finances phocéennes car comme l'a justement démontré le site Footballclubdemarseille, le revers en question a un sacré coût.

Plus de 45 millions

Qui se chiffrerait, tenez-vous bien, à plus de 40 millions d'euros ! Il faut ainsi compter la prime de qualification (15,64 millions), une éventuelle prime de résultats (2 victoires, 1 nul) avec 6,53 millions, une prime de coefficient (10,2 millions) et celle des droits TV (13,5) et vous tombez, selon le média, sur la rondelette comme de 45,9 millions perdus par le club phocéen.

Franck McCourt aura apprécié...

