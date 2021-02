OM : l'Atletico Mineiro durcit le ton avec Jorge Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Jorge Sampaoli (60 ans) deviendra-t-il le nouveau coach de l'OM en remplacement d'André Villas-Boas ? La question peut légitimement se poser. Alors que Pablo Longoria discute en coulisses avec le technicien argentin dans l'espoir de le convaincre à rejoindre Marseille dans les prochaines semaines, l'Atletico Mineiro, son club actuel (où il est sous contrat jusqu'en décembre 2021), ne désespérait pas de le convaincre de prolonger.

Jorge Sampaoli bientôt libéré par son club ?

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Jorge Sampaoli faisait part de ses doutes sur sa continuité à Mineiro : « Je ne sais pas. Le football change tout le temps. C’est très instable, surtout dans ce pays. L’entraîneur ne dure pas longtemps. Il ne me reste plus qu’à penser au prochain match, à essayer de gagner et d’aller le plus haut possible dans le classement. Le reste est indéchiffrable, parce que si vous analysez historiquement ce qui se passe avec tous les entraîneurs ici au Brésil c’est l’instabilité. Je ne suis pas différent de cela ».

En interne, du côté de l'Atletico Mineiro, son discours agace. Face à l'incertitude autour de l'avenir de Sampaoli et ses discussions en coulisses avec l'OM, le club brésilien pourrait faire le choix pour lui. En effet, selon Globo Esporte, l'Atlético serait prêt à envisager une rupture à l'amiable de ses derniers mois de contrat. Prêt à s'asseoir sur une partie (ou la totalité) de la clause libératoire de Sampaoli (670 000€), le club du Mineiro lorgne le coach du Gremio, Renato Gaucho, pour lui succéder...