OM : l'avenir d'Adrien Rabiot est déjà tout tracé

Pas toujours évident de connaitre l'état de santé physique d'un joueur lorsqu'il n'a pas trouvé de club au cours de l'été. Et peu importe qu'il soit un international reconnu. C'est le cas d'Adrien Rabiot, sans club depuis son départ de la Juventus Turin et dont le dernier match remontait au 9 juillet dernier avec les Bleus face à l'Espagne lors de l'Euro.

Pas loin des 100% contre Montpellier

Reste que Rabiot s'est préparé tout au long de l'été avec un ancien préparateur physique du PSG et que les dirigeants phocéens ont vite été convaincus par sa condition physique à peine arrivé à Marseille. Résultat, un programme on ne peut plus clair attend l'international français, comme le révèle le quotidien l'Equipe.

"L'OM a prévu une montée en puissance avec des minutes contre Strasbourg et face à Angers, vendredi prochain, avant un retour pas loin des 100 % pour Montpellier, le 20 octobre, après la séquence internationale, et le Classique dans la foulée, le 27 octobre."