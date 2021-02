OMÂ : l'entourage d'Emmanuel Macron dÃ©ment une intervention en faveur de l'Arabie SaouditeÂ !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce matin, le journaliste Thibaud Verizian a mis le feu aux réseaux sociaux en annonçant que le closing de la vente de l'OM au groupe du prince Al-Walid Ben Talal Kingdom Holding Company était plus proche que jamais et que le communiqué était même déjà prêt. Depuis, les proches de Frank McCourt se sont épanchés dans les médias pour démentir l'information.

L'Elysée dément aussi pour le prince Ben Talal

Il était aussi question, lors de la confirmation par Infosport+ des informations de Thibaud Verizian, d'une intervention présidentidelle. On le sait : Emmanuel Macron est un fervent supporter de l'OM et le pensionnaire de l'Elysée aurait agi, comme Nicolas Sarkozy au PSG avant lui, en facilitateur de ce deal.

Une version cette fois-ci démentie par RMC et RTL. Christian Ollivier assure notamment qu'un porte-parole du Gouvernement a démenti « le plus vigoureusement possible », le fait que l'Etat a agi « de près ou de loin, dans un quelconque échange, contact ou discussion » pour rapprocher l'OM de fonds émanant d'Arabie Saoudite. Le feuilleton ne fait que commencer mais il rend déjà fada les supporters marseillais...