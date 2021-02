OM : l'entourage de Frank McCourt détruit la rumeur d'un rachat !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis ce matin, et comme vous le savez, les rumeurs de rachat de l'OM se sont accélérées. Notamment depuis les informations du journaliste Thibaud Vézirian, qui affirmait même que "tout était bouclé avec la Kingdom Holding Company et Al-Walid Ben Talal." Information qui a même été reprise en début d'après-midi par la chaine de télévision, Canal + et l'un de ses journalistes.

En début de journée, le quotidien marseillais, La Provence, a donc contacté l'agence Image 7, qui gère la communication de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM.

Réponse claire et mise au point cash : "C'est n'importe quoi." Toujours selon La Provence, au siège de la Ligue de Football Professionnel, on s'étonne également de ces énièmes rumeurs alors que le contexte est particulièrement tendu à Marseille ces jours-ci. Le dossier vente de l'OM est indéniablement parti pour durer....