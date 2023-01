OM : Igor Tudor s'est fait un fan en Ligue 1

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Hier soir, l'Olympique de Marseille a enchaîné une sixième victoire en championnat, une septième toutes compétitions confondues. Et terminé la phase aller avec un total de 42 points, meilleur bilan du club au XXIe siècle. Critiqué en début de saison, Igor Tudor a donc effacé Marcelo Bielsa, pourtant champion d'automne en 2014-15, des tablettes. Et s'est attiré les éloges de son homologue lorientais, Régis Le Bris.

« Je ne suis pas abattu mais conscient de ce qui nous manque encore. C’est une chose de voir à la vidéo cette équipe de l'OM et une autre de vivre sur le terrain. Voir cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance, cette mobilité, cette qualité de finition dans les petits espaces, c’est impressionnant. Ils travaillent bien et montré le niveau à avoir pour être troisième de L1 et éligible pour aller plus haut. »