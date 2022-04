OM : l'entraîneur du Feyenoord encense Sampaoli mais sait comment le contrer

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Arrivé l'été dernier au Feyenoord dans des circonstances houleuses (il avait été viré à l'automne précédent par Alkmaar sitôt les contacts avec le FR révélés et ce alors qu'il battait des records avec son équipe), Arne Slot a répété ce mercredi en conférence de presse combien il appréciait le travail de Jorge Sampaoli. Mais il ne compte pas faire trop de sentimentalisme avec l'OM et il annonce d'ailleurs savoir comment piéger les Phocéens.

"Il y a neuf ou dix ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient l'exemple de Jorge Sampaoli. Je l'ai toujours suivi, j'aime bien les techniciens qui proposent un beau jeu, offensif. Il a même grimpé dans un arbre pour pouvoir suivre un match ! Je partage son fanatisme. Je suis très content de la manière dont nous jouons mais là c'est un autre niveau... Il faudra respecter notre style. J'aimerais bien qu'on ait plus le ballon que les Marseillais. Il faudra faire attention, et ne pas donner trop d'espaces et de temps à Dimitri Payet par exemple. L'OM est l'adversaire le plus fort que nous ayons eu à affronter jusqu'ici."

OM : L'entraineur de Feyenoord fan de Sampaoli (et il sait comment le contrer !) - https://t.co/PX7M9Zp6fq pic.twitter.com/bhzeLzuSYO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Feyenoord Rotterdam, Arne Slot, a de nouveau déclaré sa flamme à Jorge Sampaoli ce mercredi en conférence de presse avant la demi-finale d'Europa League Conférence contre l'OM. Il connaît très bien son travail et sait comment faire déjouer son équipe.

Raphaël Nouet

Rédacteur