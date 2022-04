OM : l'entraîneur du Feyenoord joue la carte de la méfiance avant le retour

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Feyenoord a battu ce jeudi sur sa pelouse l'Olympique de Marseille (3-2), en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Mais l'entraîneur du club néerlandais, Arne Slot, reste méfiant avant le match retour, qui aura lieu jeudi prochain à l'Orange Vélodrome.

"On sait très bien que ce n'est pas encore fait"

"C'est un bon résultat pour nous, mais on sait que c'est dur de jouer à Marseille. On a eu beaucoup de bons adversaires, mais c'est la meilleure équipe qu'on ait affrontée jusqu'ici. On va là-bas avec un bon résultat en main, mais on sait très bien que ce n'est pas encore fait", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

⏱ 94’ | 3️⃣ - 2️⃣



L’OM s’incline à Rotterdam dans ce match aller : il faudra tout donner au retour. Rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟🔜#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/B8Uv0CcKFp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur