OM : l’étau se resserre autour de Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Voilà plus d’une semaine qu’on sait qu’André Villas-Boas ne sera plus l’entraîneur de l’OM. En pestant publiquement contre Pablo Longoria en conférence de presse, le technicien portugais s’est mis à la faute et a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à nouvel ordre.

En parallèle, le club phocéen a déjà entamé des discussions avec son remplaçant qui serait Jorge Sampaoli. L’entraîneur est à l’écoute mais il souhaite terminer la saison brésilienne avec l’Atlético Mineiro le 26 février avant de s’engager où bon lui semble. Tant que le départ d’AVB n’est pas acté, son arrivée à Marseille ne serait pas non plus possible.

Longoria a éconduit Donadoni

Longoria, en attendant, Longoria continue d’envoyer des signaux positifs à Sampaoli. Selon La Provence, le directeur du football de l’OM vient de refuser Roberto Donadoni (57 ans). Ce dernier a été proposé par Walter Mazzarri, qui était lui-même candidat au poste il y a encore quelques jours...