OM : l'Europe, Thauvin, le mercato, les déclarations marquantes de Sampaoli

Bien terminer la saison

"J'ai toujours le même discours : se concentrer sur le championnat et se qualifier pour l'Europa League.On sort d'une saison compliquée. Il ne faut penser qu'au moment présent. Il faut arriver à faire voir aux joueurs comment arriver à faire un grand match dimanche. C'est une finale pour nous. Mon rôle est de trouver les joueurs les plus compétents pour dimanche."

Florian Thauvin et son remplaçant

"C'était un joueur important pour notre projet. On voulait le garder, mais on n'a pas pu faire grand chose sur son départ. On va voir qui va prendre pour le remplacer. Il faudra trouver un profil conforme au système, un joueur dans le même profil que Thauvin, avec un rendement dans les stats de but, bon dans les un contre un. Un profil qui sache également jouer collectivement."

Jordan Amavi

"Il s'entraine en haute intensité avec le groupe mais il a été tenu à l'écart des terrains pendant un moment. Mais cela ne l'écarte pas d'avoir du temps de jeu, il fera partie des options."

Nervosité sur le banc

"Ma tension après les matches est liée à mon incapacité à trouver des réponses sur le moment. Je suis toujours en quête de trouver des solutions, mais ces questions là dépendent des performances chaque semaine des joueurs."

Marseille

"Je n'ai pas eu le temps pour visiter la ville, pour aller dans des endroits de Marseille que j'aimerais découvrir. On profitera de ça plus tard quand la situation sanitaire autorisera plus de temps et de solutions."

Les choix pour Angers

"L'incertitude entre les joueurs qui vont partir et les autres rentre en compte dans mes choix. Mes critères ne sont pas uniquement sportifs, ils sont aussi sur l'engagment pour le match qui arrive. Mon rôle est de détecter les plus à même de jouer."

L'instant tactique

"Je ne suis pas très habitué à jouer deux devant, je suis plus habitué à jouer sans avant-centre. Quand on a deux pointes, on perd en constrution. Mais quand on a besoin de finition, je fais rentrer un avant-centre. Le 3-5-2 actuel est adapté aux profils des joueurs qu'on a. Mes équipes habituellement jouent en 4-3-3. Je veux des joueurs qui savent jouer sur les espaces, pas seulement dans le dribble."

Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen