OM : l'influence de Macron, les noms des sponsors et même la date de la vente ont fuité !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Comme annoncé plus tôt dans la journée, l'insider Samuel Kello a publié plusieurs informations sur Twitter concernant une possible vente de l'OM. Comme cette personne ne travaille pour aucun média de référence, nous allons utiliser le conditionnel, faute de pouvoir vérifier ses informations. Surtout qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible pour la communauté des supporters marseillais.

Selon lui, le président de la République, Emmanuel Macron, aurait eu une grande influence sur les négociations. En effet, lors de discussions avec le prince d'Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman Khan, portant sur la vente d'armes et d'énergie, il aurait promis de faciliter la cession du club par Frank McCourt. Le fonds d'investissement saoudien aurait déjà des sponsors puissants pour l'OM comme Aramco (compagnie nationale d'hydrocarbures), DP World (3e exploitant portuaire mondial) ou encore CMA CGM (leader français du transport maritime). Enfin, le plus important, Samuel Kello assure qu'aucune date pour l'officialisation de la vente n'a été arrêtée mais que cela devrait se faire avant… janvier 2022 !

Comme pour Thibaud Vézirian et les autres spécialistes de la vente de l'OM, le temps se chargera de dire s'il s'agit de réelles informations ou de pures inventions !

🚨 Aramco , DP world and CMA CGM are the possible sponspors and Negotiations will begin really 🔜.



The official date of announcing the deal has NOT been confirmed yet but I understand it will be before January next year. pic.twitter.com/bMKWeacLAk